Beşiktaş finale 1 adım kala EuroCup'a veda etti

03 Nisan 2024 22:59 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:01

Borsada şampiyon Beşiktaş oldu

Borsada şampiyon Beşiktaş oldu

BKT EuroCup yarı final üçüncü maçında temsilicmiz Beşiktaş EmlakJet deplasmanda Fransız ekibi JL Bourg Bresse'e konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmadan 89-63 mağlup ayrıldı ve seride 2-1 geri düşerek turnuvaya veda etti.

BEŞİKTAŞ’IN İSTANBUL HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Fransa'da kaybettiği ilk maçın ardından rakibini geçtiğimiz cuma Sinan Erdem'de 82-71 mağlup ederek tekrardan deplasmana taşıdığı final ümitlerini yaşatamadı.

Son çeyreğe 65-59'luk skorala 6 sayı geride giren Siyah-Beyazlılar son çeyrekte sadece 4 sayı kaydederek farkın açılmasına karşı koyamadı.

HAKEM KARARLARI BEŞİKTAŞ'IN CANINI YAKTI

Temsilcimiz Beşkitaş'ta; Angel Delgado oyundan ihraç edilirken, Jonah Matthews ve Marko Simonovic 5'er faul alarak oyundan atıldı. Son çeyrekte gerginlik yaşayan koç Dusan Alimpijevic ise teknik faul nedeniyle sahadan atıldı.