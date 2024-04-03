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Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 22:59 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:01

Beşiktaş finale 1 adım kala EuroCup'a veda etti

Beşiktaş EmlakJet, EuroCup yarı final serisinin 3. maçında deplasmanda JL Bourg Bresse'e mağlup oldu ve seride 2-1 geriye düşerek turnuvaya veda etti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Beşiktaş finale 1 adım kala EuroCup&#039;a veda etti

BKT EuroCup yarı final üçüncü maçında temsilicmiz Beşiktaş EmlakJet deplasmanda Fransız ekibi JL Bourg Bresse'e konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmadan 89-63 mağlup ayrıldı ve seride 2-1 geri düşerek turnuvaya veda etti.

BEŞİKTAŞ’IN İSTANBUL HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Fransa'da kaybettiği ilk maçın ardından rakibini geçtiğimiz cuma Sinan Erdem'de 82-71 mağlup ederek tekrardan deplasmana taşıdığı final ümitlerini yaşatamadı.

Son çeyreğe 65-59'luk skorala 6 sayı geride giren Siyah-Beyazlılar son çeyrekte sadece 4 sayı kaydederek farkın açılmasına karşı koyamadı.

Beşiktaş finale1 adım kala EuroCup'a veda etti - 1. Resim

HAKEM KARARLARI BEŞİKTAŞ'IN CANINI YAKTI

Temsilcimiz Beşkitaş'ta; Angel Delgado oyundan ihraç edilirken, Jonah Matthews ve Marko Simonovic 5'er faul alarak oyundan atıldı. Son çeyrekte gerginlik yaşayan koç Dusan Alimpijevic ise teknik faul nedeniyle sahadan atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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