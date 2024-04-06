Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Beşiktaş hazırlık maçında geriden gelip kazandı
06 Nisan 2024 17:58 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:13

Beşiktaş hazırlık maçında geriden gelip kazandı

Portekizli teknik adam Fernando Santos'un geleceğinin tartışıldığı Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş hazırlık maçında geriden gelip kazandı

Süper Lig'de son olarak Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'u öne geçiren golü 26. dakikada Vorobjovas atarken Beşiktaş'ın sayılarını 75'te Enes Çinemre ve 85'te Cenk Tosun kaydetti.

Beşiktaş hazırlık maçında geriden gelip kazandı - 1. Resim

İstanbulspor'un Traore ile 90. dakikada kullandığı penaltıda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığını atlatan ve Başakşehir maçında kadroya giren Oxlade-Chamberlain, İstanbulspor maçının ikinci yarısında süre buldu.

Kaynak: TGRT Haber
7,4'lük depremle sarsılan ülke sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti! İşte sebebi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...