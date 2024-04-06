Beşiktaş hazırlık maçında geriden gelip kazandı

06 Nisan 2024 17:58 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:13

Süper Lig'de son olarak Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'u öne geçiren golü 26. dakikada Vorobjovas atarken Beşiktaş'ın sayılarını 75'te Enes Çinemre ve 85'te Cenk Tosun kaydetti.

İstanbulspor'un Traore ile 90. dakikada kullandığı penaltıda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığını atlatan ve Başakşehir maçında kadroya giren Oxlade-Chamberlain, İstanbulspor maçının ikinci yarısında süre buldu.