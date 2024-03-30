30 Mart 2024 18:18 - Güncelleme : 30 Mart 2024 18:33
Beşiktaş taraftarına Al-Musrati müjdesi!
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona eriyor! Al-Musrati, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak Başakşehir maçında forma giyebilecek. Bu haber, siyah-beyazlı taraftarları oldukça sevindirdi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'a, Rams Başakşehir maçı öncesinde Al-Musrati'den iyi haber geldi. Libyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını tamamlayamamıştı.
27 yaşındaki futbolcu, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde ise forma giyememişti. Tedavisi sona eren Al-Musrati'nin, teknik direktör Fernando Santos’un görev vermesi halinde maça 11'de başlayacağı belirtildi.
ABOUBAKAR - GHEZZAL 11'DE
Öte yandan Beşiktaş'ta, Rams Başakşehir maçı öncesi taktik antrenmanlara ağırlık veriliyor. Santos'un, çalışmalarda zaman zaman Aboubakar - Ghezzal ikilisini 11'de denediği öğrenildi.
Savunmada Necip - Colley tandemini bozmayı düşünmeyen Portekizli teknik adamın, sağ bek pozisyonunda ise Svensson yerine Onur Bulut'u oynatmayı planladığı ifade edildi.
Kaynak: TGRT Haber