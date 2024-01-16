Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a Seçil Erzan tepkisi! 

16 Ocak 2024 22:56 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 23:00

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan gündemden düşmüyor.

Seçil Erzan ile aralarında geçen konuşmaları ortaya çıkan Arda Turan'a Beşitaş taraftarı tepki gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda evinde Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'u ağırlayan siyah-beyazlı kulübün taraftarları sloganlarla 'fon dolandırıcılığını' bir kere daha hatırlattı.

"ARDA TURAN PARALAR NEREDE?"

Taraftarlar maçın bir bölümünde Turan'a özel beste yaptı. Taraftarlar, "Arda Turan paralar nerede?" ve "Seçil Erzan oley" diyerek tempo tuttu. O anlar taraftarlar tarafından anbean kaydedildi.

Beşiktaş bestelerin damga vurduğu maçta Eyüpspor'u 4-0'lık skorla yenerek kupada son 16 turuna yükseldi.