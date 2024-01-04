04 Ocak 2024 09:51 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:56

Yeni sezona Şenol Güneş ile başlayan ancak ortaya çıkan kötü sonuçlardan dolayı yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam kararı alan Beşiktaş’ta hareketlilik bir türlü durmadı. Yılmaz da görevinden istifa etti. Ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Rıza Çalımbay da görevinden ayrılınca Beşiktaş uzun bir teknik direktör arayışına girdi. Peki “Beşiktaş teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş teknik direktörü belli oldu mu?” İşte ayrıntılar…

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan hemen sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Bruno Genesio ve Sergen Yalçın gibi isimlerle yoğun bir şekilde gündeme geldi ancak bu isimlerle herhangi bir anlaşmaya varılamadı.Fransız teknik direktör Bruno Genesio'nun Beşiktaş'ın teklifini reddettiği bilgisi kamuoyuna geldi. Hollanda basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar yeni teknik direktörünü bulduğu iddia edilmişti. Beklenen cevap geldi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam Bronckhorst daha önce, Çin ekibi Guangzhou City, Feyenoord ve Rangers gibi takımları çalıştırdı. Teknik direktör kariyeri boyunca 6 kupa elde etti.