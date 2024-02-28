Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Salih ve Cenk Tosun’un golleriyle Beşiktaş 2-0 kazandı.
Ankaragücü ve Trabzonspor’un ardından Beşiktaş’ta adını Türkiye Kupası’nda yarı finale yazdırdı.
SALİH UÇAN'A PLAKET
Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi.
Siyah-beyazlıların yeni stadındaki 400'üncü golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncunun plaketini asbaşkan Onur Göçmez verdi.
Salih Uçan ayrıca 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu. Ligde Trabzonspor, Kayserispor maçlarının yanı sıra kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Masuaku'nun soldan ortasına ön direkte Fernandes'in dar açıdan vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarından rakibinden sıyrılan Muçi'nin şutunda kaleciden seken topu altı pas önünde Salih Uçan ağlara gönderdi: 1-0.
36. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Mert Günok, topu direk dibinde kontrol etti.
42. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası sağ çaprazdan içeri giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda meşin yuvarlak Deniz Ertaş'tan oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasına girer girmez karşı karşıya durumda vuruşuna kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.
45+3. dakikada Yunus Mallı topu ağlara gönderdi ancak Soner Dikmen için kalkan bayrak nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.
58. dakikada Cenk Tosun kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.