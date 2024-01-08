Beşiktaş yeni teknik direktörü kim, nereli? BJK teknik direktörü Fernando Santos'un maaşı, kariyeri ve yaşı

08 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:56

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ın yeni hocası belli oldu. Beşiktaş yeni teknik direktörü kim? Beşiktaş yeni teknik direktörü kim, nereli? BJK teknik direktörü Fernando Santos'un maaşı, kariyeri ve yaşına dair bilgilerin yanı sıra Beşiktaş yeni teknik direktörünün başarıları ve çalıştırdığı takımları sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından Fernando Santos ile anlaştığını açıkladı. Fernando Santos’un yardımcılıklarını ise Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario’nun yapacağını belirtti.

BEŞİKTAŞI’IN YENİ DİREKTÖRÜ FERNANDO SANTOS KİMDİR?

69 yaşındaki Portekizli teknik direktör Fernando Santos, futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril’de profesyonel olan Santos, takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyerini sürdürürken Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi aldı. Futbolcu kariyeri sonlandıktan sonra Portekiz’in 3 büyük takımlarından olan Porto, Benfica ve Sporting Lizbon’da farklı dönemlerde teknik direktörlük yaptı. Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarında görev aldı. Özellikle Portekiz milli takımıyla başarıları dikkat çeken Fernando Santos, 2016 yılında Avrupa, 2019 yılında da Uluslar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

FERNANDO SANTOS'UN KARİYERİ VE MAAŞI

1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fernando Santos'un maaşına dair detaylar bulunmamakta.

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı.

Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.

Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı.