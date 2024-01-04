Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Hollandalı hoca imzayı atıyor

04 Ocak 2024 22:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 22:34

Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Giovanni van Bronckhorst'a teklif götürdü.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

VAN BRONCKHORST’UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Giovanni van Bronckhorst, 2015 yılında Feyenoord'un teknik direktörü olarak teknik direktörlük kariyerine başladı. İlk sezonunda KNVB Kupası'nı kazandı ve 2017'de kulübün 18 yıl sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı. 2019'da Feyenoord'dan ayrıldıktan sonra, Çin Süper Ligi kulübü Guangzhou R&F'nin başına geçti. Ancak, sadece bir sezon sonra görevi bıraktı.

2021'de, Rangers'ın teknik direktörü olarak eski kulübü ile yeniden bir araya geldi. Rangers'ı İskoçya Premiership'te şampiyonluğa ve UEFA Avrupa Ligi finaline götürdü. Ancak, finalde Eintracht Frankfurt'a penaltılarla yenildiler.

Van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar 2 kupa kazandı. 2017'de Feyenoord ile Eredivisie şampiyonluğu ve 2022'de Rangers ile İskoçya Premiership şampiyonluğu kazandı.

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