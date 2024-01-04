Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Hollandalı hoca imzayı atıyor
Beşiktaş, teknik direktörlük için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.
Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Giovanni van Bronckhorst'a teklif götürdü.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.
VAN BRONCKHORST’UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Giovanni van Bronckhorst, 2015 yılında Feyenoord'un teknik direktörü olarak teknik direktörlük kariyerine başladı. İlk sezonunda KNVB Kupası'nı kazandı ve 2017'de kulübün 18 yıl sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı. 2019'da Feyenoord'dan ayrıldıktan sonra, Çin Süper Ligi kulübü Guangzhou R&F'nin başına geçti. Ancak, sadece bir sezon sonra görevi bıraktı.
2021'de, Rangers'ın teknik direktörü olarak eski kulübü ile yeniden bir araya geldi. Rangers'ı İskoçya Premiership'te şampiyonluğa ve UEFA Avrupa Ligi finaline götürdü. Ancak, finalde Eintracht Frankfurt'a penaltılarla yenildiler.
Van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar 2 kupa kazandı. 2017'de Feyenoord ile Eredivisie şampiyonluğu ve 2022'de Rangers ile İskoçya Premiership şampiyonluğu kazandı.
Türkiye'de görev yapmış Hollandalı teknik direktörler
- Cor Van der Hart - Sarıyer 1989-1990 sezonu
- Guus Hiddink - Fenerbahçe 1990-1991 sezonu
- Leo Beenhakker - İstanbulspor 1994-1996 sezonları
- Frank Rijkaard - Galatasaray 2009-2010 sezonu
- Jan Olde Riekerink - Galatasaray 2015-2017 sezonları
- Dick Advocaat - Fenerbahçe 2016-2017 sezonu
- Phillipp Cocu - Fenerbahçe 2018-2019 sezonu
- Erwin Koeman - Fenerbahçe 2018-2019 sezonu
- Patrick Kluivert - Adana Demirspor 2023-2024 sezonu