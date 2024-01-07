Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Manuel Costa Santos kimdir?

Fernando Manuel Costa Santos, 10 Ekim 1954'te Lizbon'da doğmuş Portekizli bir futbol adamıdır.

FERNANDO MANUEL COSTA’NIN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Fernando Manuel Costa Santos'un futbolculuk kariyeri aslında pek uzun veya başarılarla dolu değildi. Kendisi daha çok teknik direktörlük kariyeriyle tanınır. Ancak yine de size futbolculuk yıllarına ait birkaç bilgi verebilirim:

Pozisyonu: Savunmacı olarak oynadı.

Savunmacı olarak oynadı. Profesyonel Kariyeri: 1970'lerin başlarında başladı ve 1980'lerin ortalarına kadar devam etti.

1970'lerin başlarında başladı ve 1980'lerin ortalarına kadar devam etti. Oynadığı Takımlar: Benfica U19 takımı Estoril Praia (büyük kısmını burada geçirdi) CS Marítimo

Lig Seviyesi: Portekiz'in en üst ligi olan Primeira Liga'da Estoril Praia ile 161 maça çıktı.

FERNANDO MANUEL COSTA’NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Fernando Manuel Costa Santos, teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Estoril Praia ile başladı. O zamandan beri, Porto, Sporting CP, Benfica, AEK, Yunanistan Milli Takımı ve Polonya Milli Takımı gibi önemli kulüplerde ve milli takımlarda görev yaptı.

Santos'un teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarıları Portekiz Milli Takımı ile elde etti. 2016 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nı da 2012 Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başardı.

Santos, savunmaya dayalı, disiplinli ve organize bir oyun tarzıyla tanınıyor. Takımları genellikle iyi organize olmuş ve güçlü bir savunmaya sahip. Santos ayrıca oyuncularını motive etme ve takım ruhunu konusunda da yetenekli bir teknik direktör.

İşte Fernando Manuel Costa Santos'un teknik direktörlük kariyerindeki bazı önemli başarılar:

Portekiz Milli Takımı: 2016 Avrupa Şampiyonası Şampiyonu 2019 UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu

Yunanistan Milli Takımı: 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı



Santos, teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla Portekiz futbolunda önemli bir yere sahiptir. Kendisi, Portekiz futbolunun son yıllardaki en başarılı teknik direktörlerinden biridir.

FERNANDO MANUEL COSTA’NIN BAŞARILARI

Fernando Manuel Costa Santos'un başarıları aslında futbolculuk kariyerinden ziyade teknik direktörlük kariyerinde yoğunlaşmaktadır. İşte size özetle başarıları:

Milli Takımlar:

Portekiz Milli Takımı: UEFA Euro 2016 Şampiyonu UEFA Uluslar Ligi 2019 Şampiyonu FIFA Konfederasyonlar Kupası 2017 3.lük

Yunanistan Milli Takımı: UEFA Euro 2012'ye katılma hakkı kazandı (ilk kez)



Kulüp Takımları:

Porto: Primeira Liga: 2 şampiyonluk (2003-04, 2007-08) Taça de Portugal: 2 kupa (2003, 2006) Supertaça Cândido de Oliveira: 3 kupa (2003, 2004, 2007)

AEK Atina: Super League Greece: 3 şampiyonluk (2009-10, 2011-12, 2012-13) Greek Cup: 1 kupa (2011)



Bireysel Başarılar:

European Coach of the Year – Alf Ramsey Award: 2016

IFFHS World's Best National Coach: 2016, 2019

The Best FIFA Men's Coach: 3.lük (2016)

Super League Greece Manager of the Year: 4 kez

Super League Greece Manager of the Decade: 2000-10

Best Sports Coach in Greece: 2 kez

Bunlar Fernando Manuel Costa Santos'un en önemli başarıları olmakla birlikte, kariyeri boyunca pek çok ek dalganc, kupa ve ödül de elde etmiştir. O, Portekiz futbolunun son dönemlerinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir.