Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Rosier gidiyor! İşte yeni takımı

24 Aralık 2023 18:13 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 18:18

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden olan Valentine Rosier ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PAOK İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'tan ayrılmak için takım arayışlarına başlayan Rosier'in Yunanistan ekibi PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Siyah beyazlı kulübün de gelen teklifleri değerlendirerek, tecrübeli oyuncunun ayrılışına izin vereceği kaydedildi.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.