Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası Hasan Arat düğmeye bastı

05 Nisan 2024 19:11 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:22

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat başkan seçildiği günden bu yana ilk kez Ümraniye’de oyuncularla bir toplantı yaptı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan üst üste alınan kötü sonuçlarla taraftarlını üzen Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, siyah beyazlı takımla bir araya geldi. Oyuncuları daha iyi performans vermeleri konusunda uyaran Hasan Arat, takıma İngilizce olarak yaptığı konuşmada "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız". dedi.

Hasan Arat Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini, bunları yapmayan aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söylerken "Beşiktaş taraftarının en önemli özelliği jenerasyonlar değişse de yıllar geçse de tükenmeyen tutkusudur,genç oyuncuları sever, sahada savaşan, terini son damlasına kadar akıtan oyuncusuna sahip çıkar." mesajını verdi.

HASAN ARAT: "GERİ ÇEKİLEN TAKIM İSTEMİYORUM"

Genç oyuncularla gurur duyduğunu, takımın tecrübeli oyuncularının onlara tam destek vermesini istediğini belirten Hasan Arat takımın kaptanlarından sorumluluk almaları talimatını verdi:

"Sosyal medyada yazılanlara bakmayın, Avrupa’ya mutlaka gitmemiz gerekir. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz."

Maç sonunda taraftarlar üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen bir tavır görmek istemediğini belirten Hasan Arat Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu görmek istemediğini sözlerine ekledi.

FERNANDO SANTOS'LA GÖRÜŞME

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.

Arat, "Şimdi yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın Beşiktaşa yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmeyeceğim" diye konuştu.

Başkan Arat daha sonra oyuncularla geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan bayramı nedeniyle teker teker bayramlaştı.

Toplantıda 2. Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu YK Üyesi Feyyaz Uçar ve Teknik Direktör Fernando Santos da yeraldı.