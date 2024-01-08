Beşiktaş'ta Renato Sanches bombası! Menajerler devreye girdi

08 Ocak 2024 11:28 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:28

Oxlade-Chamberlain'in sezonu kapattığı Beşiktaş'ta Jean Onana da Marsilya'ya kiralandı.

11 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer döneminde orta saha hattına biri defansif biri ofansif olmak üzere iki takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 10 numara bölgesi için Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı gündemine aldı. Beşiktaş'ın Yunan orta saha oyuncusunun transferinde büyük mesafe kat ettiği, kısa süre içinde resmi imzaların atılabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ RENATO SANCHES İÇİN DEVREYE GİRDİ

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Takımı Portekizli teknik direktör Fernando Santos'a emanet eden Beşiktaş, Roma'yla kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches için de devreye girdi.

Bonservisi PSG'de bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransız kulübünde kadroda düşünülmüyor. PSG'nin Sanches'i alacak başka bir takım çıkarsa Roma'nın kiralık sözleşme feshini onaylayacağı, aksi halde Sanches'in sezon sonuna kadar Roma'da kalmasını istediği belirtiliyor.

RENATO SANCHES'İN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Benfica altyapısında başlayan Sanches sonrasında Bayern Münih, Swansea City, Lille, PSG ve Roma gibi takımların formalarını giydi.

Bugüne dek kendisi için 80 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödenen 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, kulüp düzeyinde 6 farklı takımın formasıyla 229 maçta görev yaparken 15 gol atıp 15 de asist üretti.

Portekiz Milli Takımı formasını da bugüne dek 32 kez sırtına geçiren Renato Sanches, 3 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu