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    • 06 Ocak 2024 19:11 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 19:13

    Beşiktaş'ta sürpriz iddia! Samet Aybaba Lucescu için Bükreş'te

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor... Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuğa Van Bronckhorst'u getirmeyi planlayan yönetim Hollandalı hocayla anlaşamadı... Beşiktaş'ın yeni hedefi Mircea Lucescu.

    Beşiktaş&#039;ta sürpriz iddia! Samet Aybaba Lucescu için Bükreş&#039;te
    Lucescu, Beşiktaş, Samet Aybaba

    Beşiktaş'ta Lucescu sesleri... Siyah-beyazlıların takımına başına getirmeyi düşündüğü Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşamadı, rota Lucescu'ya döndü...

    Beşiktaş, Süper Lig’in 19. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda bu mağlubiyetin ardından teknik direktör konusu daha da hızlandı.

    Maçın ardından Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar konuştu.

    "Hedefimiz yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Çaykur Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız."

    SAMET AYBABA VE LUCESCU GÖRÜŞECEK

    Romanya'nın Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Bükreş'te Lucescu'yla görüşecek.

     

    Haberler>Spor>Beşiktaş'ta sürpriz iddia! Samet Aybaba Lucescu için Bükreş'te
    Etiketler
    LucescuBeşiktaşSamet Aybaba
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