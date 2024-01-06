Beşiktaş'ta sürpriz iddia! Samet Aybaba Lucescu için Bükreş'te

06 Ocak 2024 19:11 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 19:13

Beşiktaş'ta Lucescu sesleri... Siyah-beyazlıların takımına başına getirmeyi düşündüğü Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşamadı, rota Lucescu'ya döndü...

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda bu mağlubiyetin ardından teknik direktör konusu daha da hızlandı.

Maçın ardından Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar konuştu.

"Hedefimiz yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Çaykur Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız."

SAMET AYBABA VE LUCESCU GÖRÜŞECEK

Romanya'nın Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Bükreş'te Lucescu'yla görüşecek.