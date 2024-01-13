Bonucci ve Lincoln sürprizi: Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

13 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:32

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni transferi Bonucci'yi duyuran Fenerbahçe, yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Gaziantep'te oynanacak mücadele için sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu da belli oldu.

BONUCCİ, LİNCOLN VE HENRİQUE KADRODA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 19.00’da oynanacak müsabakada Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda yeni transfer İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci ile lisansı çıkarılan Lincoln Henrique de yer aldı.

Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Fred, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi."