Brezilyalı yıldız oyuncu, futboldan men edildi!

26 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:33

Brezilya basınında yer alan habere göre; Gabigol olarak bilinen 27 yaşındaki forvet, yapılan doping testine geç geldiği ve talimatlara uymayı reddettiği için 2 yıl men cezası aldı.

Yetkililere saygısız tavırda bulunduğu da belirtilen Barbosa'nın cezası 8 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

"HER ZAMAN OYUN KURALLARINA UYDUM"

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir zaman testleri engellemeye ya da hile yapmaya çalışmadım. Her zaman oyunun kurallarına uydum ve hiç yasaklı madde kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Flamengo Kulübü de kararı şaşkınlıkla karşıladığını kaydederek, cezaya karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulunacağını duyurdu.