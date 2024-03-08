Fenerbahçe Belçika’yı yaktı geçti! İstanbul’a dev averajla döndü

08 Mart 2024 00:09 - Güncelleme : 08 Mart 2024 01:42

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 20. dakikada Batshuayi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da istekli başlayan sarı-lacivertliler 84.dakikada Oosterwolde ve 90+3. dakikada Tadic'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Temsilcimiz bu skorla rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

ÇAĞLAR SÖYÜCÜ'DEN KÖTÜ HABER

Maça çok iyi başlayan, yaptığı müdahalelerle dikkat çeken Çağlar Söyüncü adalesinde ağrı hissetti. Daha fazla oynayamayan Çağlar kendisini yere bıraktı. Çağlar Söyüncü'nün yerine Ferdi Kadıoğlu girdi. Böylece sol bek olarak maça başlayan Oosterwolde, sol stoper olarak devam etti. Ferdi ise sol beke geçti.

İSMAİL YÜKSEK SEDYEYLE ÇIKTI

Maç boyunca sergilediği performansla Fenerbahçe adına sahanın en iyi isimleri arasında yer alan İsmail Yüksek, müsabakanın son anlarında sakatlık geçirdi. İsmail Yüksek'in maçın ardından sahayı sedyeyle terk ettiği anlar yayına yansıdı.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de yoğun maç trafiği öncesi üç sakat oyuncusu bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Müsabakanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de saat 20:45'te oynanacak.

İLK 11'LER

Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Nilsson, Puertas.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi.

MAÇTAN DAKİKALAR!

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

1' Kale arkasından sahaya atılan meşalelerden dolayı müsabaka durdu.

9' Union SG, Nilsson ile defans arkasına sarktı ancak Livakovic kalesini terk edip pozisyonu büyümeden önledi.

15' Nilsson ceza sahası dışından şutunu çekti, Çağlar Söyüncü'den seken top kornere gitti.

20' GOL Cengiz Ünder'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün indirdiği topu Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

33' Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Ferdi Kadıoğlu girdi.

45' İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı.