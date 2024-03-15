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15 Mart 2024 12:30 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:39

Çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin Son 16 Turu'nda, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını saf dışı bırakarak kasasına 1 milyon Euro daha ekledi.

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
Çeyrek finale yükselen Fenerbahçe&#039;nin kasasına girecek para belli oldu

Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazandı. 

"Devler Ligi"ne doğrudan katılım için UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10’a girmesi gereken ve an itibarıyla 38,1 puanla 9’uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers’in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonuna "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açtı. 

Çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu - 1. Resim

KASASINI DOLDURDU

Bu başarıyla birlikte sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon kazançlarını 9.8 milyon Euro'ya (yaklaşık 343 milyon TL) taşımış oldu.

ÜLKE SIRALAMASI SÖYLE

Türkiye’den Fenerbahçe, Çekya’dan Viktoria Plzen ve Yunanistan’dan Olympiakos ile PAOK, UEFA’nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.

UEFA ülke puanı klasmanında 8 ila 17'inci sıradaki ülkeler, bu ülkelerin puanları ve kalan takım sayıları şöyle:

Çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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