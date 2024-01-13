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13 Ocak 2024 14:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 15:03

Chelsea, forvet oyuncusu Fofana'yı Burnley'ye kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fildişi Sahilli santrafor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'ye kiraladı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Chelsea, forvet oyuncusu Fofana&#039;yı Burnley&#039;ye kiraladı
David Datro Fofana, Chelsea, Burnley, Transfer

Chelsea'nin geçen yıl ocak ayında Norveç temsilcisi Molde'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Fofana, başkent temsilcisinde sadece 4 maçta forma şansı buldu.

Chelsea, forvet oyuncusu Fofana'yı Burnley'ye kiraladı

GEÇEN SEZONU UNİON BERLİN'DE KİRALIK GEÇİRDİ

Fofana, geçen sezonun ikinci yarısını da Alman ekibi Union Berlin'de kiralık olarak geçirdi.

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