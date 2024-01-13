13 Ocak 2024 14:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 15:03
Chelsea, forvet oyuncusu Fofana'yı Burnley'ye kiraladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fildişi Sahilli santrafor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'ye kiraladı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Chelsea'nin geçen yıl ocak ayında Norveç temsilcisi Molde'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Fofana, başkent temsilcisinde sadece 4 maçta forma şansı buldu.
GEÇEN SEZONU UNİON BERLİN'DE KİRALIK GEÇİRDİ
Fofana, geçen sezonun ikinci yarısını da Alman ekibi Union Berlin'de kiralık olarak geçirdi.