Dani Alves hapisten çıktıktan sonra herkesi sildi

05 Nisan 2024 22:15 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:45

Tecavüz suçundan yargılanıp 14 ay hapis yattıktan sonra 1 milyon euro kefaletle tahliye edilen Dani Alves, Instagram'da beklenmedik bir hamle yaptı. Alves, takip ettiği tüm kişileri takipten çıktı.

Yakın çevresine göre Alves, zor zamanlar geçirdiği dönemde hiçbir arkadaşından destek görmedi. Bu duruma tepki gösteren Alves, İnstagram'daki tüm takipçilerini sildi.

Bir ara Neymar'ın kefalet parasını ödediği iddia edilen Alves, Neymar'ı da takipten çıkanlar arasında. Bu durum, Neymar'ın kefalet iddialarını da çürütmüş oldu.

Alves'in bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Alves'i desteklerken, bazı kullanıcılar da eleştirilerde bulundu.