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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 22:15 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:45

Dani Alves hapisten çıktıktan sonra herkesi sildi

Tecavüz suçlamasıyla hapis yatıp çıkan eski futbolcu Dani Alves, sosyal medyada ilginç bir harekete imza attı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Dani Alves hapisten çıktıktan sonra herkesi sildi

Tecavüz suçundan yargılanıp 14 ay hapis yattıktan sonra 1 milyon euro kefaletle tahliye edilen Dani Alves, Instagram'da beklenmedik bir hamle yaptı. Alves, takip ettiği tüm kişileri takipten çıktı.

Yakın çevresine göre Alves, zor zamanlar geçirdiği dönemde hiçbir arkadaşından destek görmedi. Bu duruma tepki gösteren Alves, İnstagram'daki tüm takipçilerini sildi.

Dani Alves hapisten çıktıktan sonra herkesi sildi - 1. Resim

Bir ara Neymar'ın kefalet parasını ödediği iddia edilen Alves, Neymar'ı da takipten çıkanlar arasında. Bu durum, Neymar'ın kefalet iddialarını da çürütmüş oldu.

Alves'in bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Alves'i desteklerken, bazı kullanıcılar da eleştirilerde bulundu.

Kaynak: TGRT Haber
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