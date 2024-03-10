"Dani Alves intihar etti" iddiası ortalığı karıştırdı

10 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 10 Mart 2024 06:28

Futbol dünya dün akşam saatlerinde ortaya atılan ve büyük hızla yayılan bir iddia ile çalkalandı. İspanyol devi Barcelona'nın tecavüzden tutuklanan eski yıldızı Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi.

BARCELONA ADINI SİLDİ

Gazeteci Paulo Albuquerque, Brezilyalı eski futbolcu cezaevinde intihar etti ve hayatını kaybettiğini öne sürdü. Soyla medyada daha sonra çıkan haberlerde ise cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dani Alves'in, bu durum nedeniyle yaşadığı psikolojik travmayı atlamadığı ve İspanya'da tutuklu olduğu cezaevinde hayatına son verdiği öne sürüldü.

Eski takımı Barcelona'nın, ünlü futbolcunun adını 102 eski futbolcunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmasının da bu intiharda etkili olduğu belirtilmişti.

DANİ ALVES ÖLDÜ MÜ?

Ancak bahse konu iddiaların ardından işin gerçeği kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun kardeşi Ney Alves Brezilya basınına yaptığı açıklamada kardeşinin hayatta olduğunu belirtti.

Brezilya gazetesi Oglobo'nun haberine göre Sosyal medya hesabından İddialara tepki gösteren Ney Alves iddiaların zulüm olduğunu belirtirken, ünlü yıldızın İspanya'da temsilciliğini üstlenen ve aynı zamana avukat olan menajeri de iddianın gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

TECAVÜZ SUÇU İSPATLANDI

İspanyol mahkemesinin karar metninde kullanılan ifadeler şu şekilde:

'Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin hayır demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.'

DANİ ALVES KİMDİR?

Dani Alves 6 Mayıs 1983 tarihinde Juazeiro, Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Bahia altyapısında başlayan Alves, ilk profesyonel sözleşmesini de 2001 senesinde aynı kulüple imzaladı.

2001-02 sezonunda forma giydiği Bahia'da 25 maça çıkan Alves 2 gol attı. 2002 senesinde, altı sezon formasını giyeceği Sevilla'ya transfer oldu. Burada altı sezon boyunca toplam 175 maça çıktı. Defans oyuncusu olduğu için fazla gol şansı bulamayan Alves, Sevilla'da forma şansı bulduğu maçlarda toplam 11 gol attı.

2008 senesinde, göz yaşları dökerek Sevilla'dan ayrılacağını açıklayan Alves, 32 Milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giyen Alves, 2016 senesinde Juventus'a transfer oluncaya dek toplam 247 forma şansı bulduğu maçlarda defans oyuncusu olmasına rağmen 14 gol bulabildi.

Bir sezon Juventus'ta oynadı ve 2017 senesinde Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

2006 senesinden bu yana Brezilya A Milli Futbol Takımı forması giyen son olarak Meksika ekibi UNAM Pumas'ta forma giydi.

Alves, cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyordu.