Danimarka kulübünün yeni sahibi Türk oldu

05 Ocak 2024 00:14 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 00:15

Danimarka'da bir Türk başkan Dr. Çağdaş Şenyürek, Vejle Boldklub kulübünün yeni sahibi oldu.

Başkan Şenyürek yaptığı ilk açıklamada "Danimarka futbolu Avrupa'nın yükselen değerlerinden biri. Vejle de köklü bir geçmişi olan, şampiyonluklar kazanmış ve önemli oyuncular yetiştirmiş bir kulüp. Biz Vejle'nin yeniden üst sıralar için mücadele edecek, Avrupa kupalarında Danimarka futbolunu temsil edecek bir kulüp haline gelmesi için bir yola çıktık. Futbol planlamasını yapacak profesyonel ekibimizle birlikte hazırız. Öncelikli hedefimiz Vejle'yi bu sezon ligde tutmayı başarmak ve ardından gelecek sezonlar için iyi bir kadro yapılanmasını başlatmak. Orta ve uzun vade planlamalarımız ve yüksek enerjimizle futbola değer katmaya geldik.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon 17 maçta 3 galibiyeti bulunan Vejle, 14 puana sahip