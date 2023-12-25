Derbide Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü! İşte Icardi’nin gözünün morardığı an

25 Aralık 2023 18:37 - Güncelleme : 25 Aralık 2023 18:38

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile girdiği 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Mauro Icardi penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

Bazı spor yorumcuları pozisyonun penaltı olduğunu, bazıları ise penaltı olmadığını söyledi.

Galatasaraylılar penaltı olduğunu savunurken Fenerbahçeliler Icardi'ni kendini yere bıraktığını savundu.

Pozisyonu net bir şekilde yayınlamamakla eleştirilen Beınsports'tan konuyla ilgili açıklama gelmezken en net görüntü yine Fenerbahçe tribünlerinden çekilen bir görüntüyle ortaya çıktı.

ICARDİ’NİN GÖZÜ HANGİ POZİSYONDA MORARDI?

Bunun yanı sıra futbolseverler Galatasaraylı yıldızın hangi pozisyonda gözünün morardığına dair farklı iddialarda bulundular. İşte futbolseverlerin Icardi'nin gözünü morarttığını düşündüğü pozisyonlar: