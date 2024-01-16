Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Göksel Gümüşdağ iddialara cevap verdi

16 Ocak 2024 14:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:14

RAMS Başakşehir, İtalyan inşaat firması ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve sponsor firmanın temsilcileri katıldı. Başkan Gümüşdağ, anlaşmanın imzalanması sonrası gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KARZEV'İN SAVUNMASINI İSTEDİK"

İsrailli futbolcu Eden Karzev’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, soruşturma başlattıklarını ve savunmasını değerlendirdikten sonra bir karar alacaklarını belirtti. Gümüşdağ, “Karzev bizim oyuncumuz. Kendisi bir paylaşımda bulunmuş sosyal medya hesabından. Biz de bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması başlattığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim. Kendisinden savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil, barışla ilgili ifade kullanmak istedim. Savaş isteyen birisi değilim barış istiyorum. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim' demiş ve paylaşımını kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız. Kendisi ayrıca emniyet ve savcılıkta da ifadesini verdi. Orada da aynı ifadeleri kullanmış” dedi.

"EN AZ İKİ OYUNCU ALACAĞIZ"

Ara transfer döneminde kadroya en az iki oyuncu daha katmak istediklerini belirten Gümüşdağ, "Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

DUBOİS İDDİALARINA CEVAP

Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois için Galatasaray’dan kendilerine bir talep gelmediğini belirten Göksel Gümüşdağ, “Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu. Bizim oyuncumuz, sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, şu an için böyle bir gelişme yok. Böyle bir gelişme olursa o gün değerlendiririz. Ama böyle bir şey şu an yok. Biz kendisinden memnunuz” diye konuştu.

E-BİLET VE YAYIN İHALESİ SÖZLERİ

Göksel Gümüşdağ, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Türk futbolunun genel sorunları üzerinde durulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kulüpler Birliği Vakfı’nda Türk futboluyla ilgili neleri daha iyi yaparız gibi genel bir toplantı yaptık. Yakın zamanda e-bilet ve yayın ihalesi olacak. Futbolda kulüplerin ihtiyaçları bitmiyor. Bununla ilgili neyi iyileştirebiliriz tüm başkanlar olarak genel değerlendirme yaptık. Yabancı konusunda da kulüplerin genelinin mutabık olduğu uygulama. İnşallah gelecekte de gerek e-bilet gerekse de yayın ihalesinde Türk futbolunun gelirini daha iyi noktaya getirmek için çalışmalarımız devam ediyor.”