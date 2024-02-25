Dünya devinden Kenan Yıldız hamlesi: Dev teklifi reddedildi

25 Şubat 2024 03:11 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 03:12

18 yaşındaki A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine düşürdü. Bu sezon ilk kez forma şansı yakalayan ve yeteneğiyle göz kamaştıran Kenan için Arsenal, devre arası transfer döneminde astronomik bir teklif yaptı.

Tuttosport'un haberine göre Arsenal, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a 40 milyon euro bonservis bedeli önerdi. İtalyan ekibi, bu teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

GELECEĞİ JUVENTUS'TA ŞEKİLLENECEK

Juventus'un Kenan'ı "geleceğin yıldızı" olarak gördüğü ve planlarını onun etrafında inşa ettiği belirtiliyor, milli futbolcuyu satma fikrine sıcak bakılmıyor.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 17 maçta 633 dakika süre alırken 3 gol atma başarısı gösterdi. Performansı ile hem Juventus taraftarlarının hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazanan Kenan'ın adı bazı Avrupa devleriyle daha anılmıştı.