Dünya Down Sendromu Günü’nde EuroLeague maçına damga vurdular! 

22 Mart 2024 20:02 - Güncelleme : 22 Mart 2024 20:26

Dans, down sendromlu gençlerin duygu yönetimi, merak etme, azimli ve sabırlı olma becerilerini güçlendirerek sosyal ve duygusal olarak sağlıklı gelişimleri için önemli bir araç olarak ön plana çıkıyor. Dansın evrensel dili aracılığıyla toplumsal farkındalığı ve kapsayıcılığı teşvik eden Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, down sendromlu bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal etkinliklere eşit erişim hakkını koruyan ve karşılaştıkları ayrımcılıklarla mücadele eden Türkiye Down Sendromu Derneği ile birlikte destekledikleri “TDSD Dans+1 by Hilton Bomonti” dans grubuyla, 2016 yılından beri dansa artı değer katmaya devam ediyor.

“TDSD Dans+1 by Hilton Bomonti” dans grubunun sponsor olarak yıl boyu gerçekleştirdikleri çalışmalarda destekleyen Hilton İstanbul Bomonti, down sendromlu gençlerin sosyal hayata katılımlarını artırırken, yetenekleri doğrultusunda istihdam edilmelerini de sağlıyor.

DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ’NÜ DANS EDEREK KUTLADILAR

Bugüne kadar birçok etkinlik ve organizasyonda sahne alan ve her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde performanslarını sergileyen “TDSD Dans +1 by Hilton Bomonti” dans grubu, bu kez Ülker Sports Arena’da seyircileri büyüledi. Ülker Sports Arena’da oynanan Fenerbahçe Beko – FC Barcelona basketbol maçının devre arasında hazırladıkları dans gösterisini izleyicilerin beğenisine sunan down sendromlu gençler, azimle hazırlandıkları göz alıcı performanslarıyla salondan yoğun alkış aldı.

“TDSD Dans+1 by Hilton Bomonti” grubu, sanatın gücünü artıran ve öğrenmeye teşvik eden bir güç olduğunu kanıtlarken, herkes için eşit fırsatlar çıkarılması önemi konusunda da farkındalık ortaya çıkarıyor. Down sendromlu gençler sanatın birleştirici gücüyle hem birbirleriyle arkadaşlık kuruyor, hem de dans koreografileri hazırlayarak ekip çalışmasını, özverili, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar.