Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert cevap: Savcıları göreve çağırıyorum

03 Nisan 2024 00:09 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:19

Galatasaray, Süper Lig’in 31’inci haftasında evinde Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 12’nci dakikada Icardi kaydetti.

Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonluk yolunda gündem başka yerlere gidiyor. Bu gidişat, biz Galatasaraylıları memnun eden bir gidişat değil. Rakibimiz, bizi hayretlere düşüren açıklamalarda bulundu. Neresinden başlamak lazım bilmiyorum."

'TEHDİT EDİYOR'

"O kadar büyük bir kalabalığın önünde Galatasaray Başkan Vekili'ni tehdit ediyor. Tehdidin boyutu da büyük. Topyekün bir tehdit var."

"Bu nedir ya? 60 milyon taraftarı temsil ediyoruz. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Bu adamın ailesi, çoluğu çocuğu var. Bu adamın başına bir şey gelse ne olacak? Daha Trabzon'da bir olay yaşamışız, daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle gündeme geliyor."

"SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"