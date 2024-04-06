Dursun Özbek'ten Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması: Keşke onlar da burada olsa

06 Nisan 2024 18:09 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:11

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Şanlıurfa’da esnaf ile bir araya geldi. Özbek, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa’ya dün geldiğini belirten Dursun Özbek, “Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, dünyadaki en önemli derbiler arasında yer alan derbilerden biri. Bu maçı buradaki insanlara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bizlerin de bu sevgiye karşılık vermesi lazım. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Umarım güzel bir maç olur” diye konuştu.

“DÜNKÜ SALDIRI ORGANİZE BİR ŞEY”

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın dün oynadığı karşılaşmayı takip eden ve çıkışta 14 yaşındaki kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan’ın yaşadıklarına ilişkin de konuşan Özbek, şunları kaydetti:

“Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor, bir taraftarımı, genel kurul üyemizi aynı zamanda ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor. Hastaneye gittiler, rapor aldılar. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyenin üzerine çıkılmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum. Faillerin ortaya çıkarılmasının kaçınılmaz bir şey olduğunu söylüyorum.”

“GERGİNLİK BÜYÜDÜKÇE BUNDAN FIRSAT ÇIKARACAK İNSANLAR ORTAYA ÇIKACAKTIR”

Türk futbolunda son dönemdeki gerginliklere dair de konuşan Özbek, “Talihsiz bir olay. Daha önce de söylemiştim, gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Buna fırsat verilmemesi lazım. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor, bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah. Bu söylemlerle bu derbi zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bizi canlı olarak izlemeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, “Keşke gelseler. Urfa’nın tarihteki yeri bambaşka. Keşke onlar (Fenerbahçe) da burada olsa” ifadelerini de sözlerine ekledi.