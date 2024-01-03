Dusan Tadic'i gasp etmeye çalışan saldırganın cezası belli oldu!

03 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:24

Daha önce Hollanda Eredivisie ekibi Ajax’ta forma giyen Dusan Tadic, 28 Temmuz 2022'de evinin önünde saldırıya uğramıştı.

OTELE SIĞINMIŞTI

Aracını park ettiği sırada, yanına yaklaşan kasklı 2 saldırgan Sırp oyuncuyu hedef aldı.

Kaçmaya çalışan Tadic’i scooter ile takip eden saldırganlar, ünlü futbolcuyu boğazından yakaladı. Kısa süren arbededen hafif yaralı olarak kurtulmayı başaran Tadic, yakındaki bir otele sığınmıştı.

MAHKEME SALDIRIYA HÜKMETTİ

Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının da yardımıyla 20 yaşındaki Muhammed F. ve 27 yaşındaki Muhammed El K.’yı yakaladı. Amsterdam Mahkemesi, bugün açıkladığı kararında, iki kişinin soygun amacıyla Tadic’e saldırdığına hükmetti.

12 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ!

İki kardeşten Muhammed F., 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tadic’in otomobiline takip cihazı yerleştirildiğini belirten yargıç, "Bu eylem tarzının planlı bir soygunu tamamlamaya yönelik olduğu düşünülmelidir" dedi.

Muhammed F.’nin, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını ve olay yerinde bulunan DNA örneklerinin, tek yumurta ikizi erkek kardeşine ait olduğunu öne sürmesi nedeniyle, mahkeme süreci uzamıştı.

İkiz kardeş, mahkeme için DNA örneği vermeyi reddetmişti. Mahkeme ise kameradaki kişinin daha önceden suç kaydı bulunan Muhammed F. olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunduğunu bildirdi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Öte yandan savcı, Muhammed El K. hakkında 12 yıl daha hapis cezası verilmesi için karara itiraz etti.

AJAX'TA 5 YIL GEÇİRDİ

Hollanda'da 2018-2023 yılları arasında forma giyen Dusan Tadic, Ajax’ta kaptanlığı da üstlendi.

Yeniden yapılanma sürecinden memnun olmadığını belirten Tadic, “yeni bir başlangıç yapmak için” kendi isteğiyle sezon başında Ajax'dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.