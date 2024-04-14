14 Nisan 2024 00:03 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:05
Eczacıbaşı final serisinde durumu eşitledi
Sultanlar Ligi Final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı deplasmanda Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seride eşitliği yakaladı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti.
Eczacıbaşı'nın aldığı bu sonuçla beraber seriye 1-1'lik denge geldi. 5 maç üzerinden oynanan seride 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.
Fenerbahçe Opet'te; Melissa Vargas 22, Cristina Souza 19, Arina Federotsova 16, Eda Erdem 7 sayıyla oynadı.
Eczacıbaşı Dynavit'te ise; Tijana Boskovic 25, Alexa Gray 17, Hande Baladın 11, Voronkova ise 8 sayıyla mücadele etti.
Kaynak: TGRT Haber