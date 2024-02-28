Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına sitem dolu sözler: Büyük hayal kırıklığı...

28 Şubat 2024 02:49 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 02:49

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun görüntüsü gündem oldu. Müsabakayı Ankaragücü 3-0 kazandı.

MORUTAN ÖNE GEÇİRDİ

Ankaragücü, karşılaşmanın 10. dakikasında atağa çıktı sağ tarafta topla buluşan Morutan, ceza sahası dışından çektiği sert şutla ağları bularak takımını 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe 1-0 sonrası Ankaragücü kalesine yüklenirken Mert Müldür'ün ortasında top rakibin arkasına çarptı. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken yaşanan kontra atakta Ankaragücü'nde Tasos takımının ikinci golünü kaydetti.

EMRE'NİN SEVİNCİ OLAY OLDU

Gol sonrasında Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sevinç yaşadı. Canlı yayında gelen görüntüler sonrasında Belözoğlu'nun sevinci gündem oldu.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDEN TEPKİ

Mücadele Ankaragücü'nün 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 90+6. dakikada Belözoğlu, Fenerbahçe tribününden gelen tepkilere kafa sallayarak cevap verdi.

EMRE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Emre Belözoğlu'ndan açıklama gelirken şu ifadeleri kullandı:

Bugün yaşanılanlar hak ettiğim bir şey değil. Her vicdanlı insan için böyle düşünüyorum. Sokakta Fenerbahçelilerin beni ne kadar çok sevdiğini, ayrıldığımda da bana bu duyguyu hissettiklerine şahit oldum. Hiçbir zaman Fenerbahçe'ye karşı oynarken de ekmeğini yediğim bir kulübe ihanet edecek bir sporcu olmadım. Bugün ise bir teknik direktör ne yapması gerekiyorsa onu yaptım. Ama bugün için çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek isterim. Bizi çok seven Fenerbahçeliler var. Benim de çok sevdiğim Fenerbahçeli var. Ben Fenerbahçe'den ayrılırken de bu duruma benzer bu kadar ağır olmasa da bazı şeyler yaşamıştım. Fenerbahçe gel dedi geldik. Git dedi gittik.

Fenerbahçe’nin kadrosunun bu ligin çok üstünde olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Bugün kazandığınız için mutluyum. Benim için Fenerbahçe maçları zaman zor. Her zaman değişik olmuştur. Bugün gelinen noktada da takım takım içindeki bütün oyuncuları, bütün kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadılar. Fenerbahçe gibi güçlü, bu ligin çok üstünde oyunculara sahip. Buna ihtiyacımız vardı. Kupa bizim için değerli. Kulübümüzün mirası. Ama aynı zamanda ligde kendimizi güvenli sıralamaya çekecek pozisyona getirmemiz gerekiyor. Sadece bir maç kazandık, bunu özel kılacak bence bundan sonraki ligde de göstereceğimiz performans olmalı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada en büyük pay bütün sporcu kardeşlerimin taraftarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza sonuna kadar bu sene Ankaragücü belki tarihinde yaşamadığı kadar zorluklar yaşıyor. Forma giyen herkese, bu camiaya emek veren herkese bu camiaya da bu taraftara da bu yakışır diye düşünüyorum” diye konuştu.