Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı! Öve öve bitiremedi...

19 Şubat 2024 03:40 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 03:41

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından kameraların karşısına geçti.

Belözoğlu, coşkulu bir taraftar önünde maça kötü başlamayı beklemediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde dahi, Bayern Münih'e bile merkeze doğru girdi mi üstünlük kurmuş bir takım. İç sahada zeminimiz kötü, merkeze doğru oynanan iki top... Sorumluluk benim. Oyuncularımı iyi hazırladığımı düşünürken iki golle onlar da şok yaşadı. Galatasaray iyi bir takım. Ligin üstünde bir takım. Samsunspor maçında da benzer bir sonuç yaşadılar. Basit hataları değerlendiren bir takım. Üzgünüm. Biz kendi gerçeğimizle mücadele etmek zorundayız. Bu takımı bir an önce rahata erdirecek bir pozisyona sokmak istiyorum. Lige konsantre olup daha sonra kupada da iyi performans sergilemek amacımız. Bugün için gerçekten çok üzgünüm."

"ZEMİN HALA KÖTÜ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zemini beğenmesiyle ilgili de yorum yapan Belözoğlu, "Ben geçmişle bir fark görmüyorum. Zemin bir öncekiyle aynı. Okan ağabey ilk defa oynadı. İyileştirmek için emeği geçenlere teşekkür ederim ama zemin hala kötü. 11-12 günlük arada biraz daha toparlayabilir." dedi.

KAZIMCAN KARATAŞ'A TEPKİLER

Galatasaray'ın çalıştıkları yerden gol attığını vurgulayan Belözoğlu, sarı-kırmızılı takımdan kiraladıkları Kazımcan Karataş'ın tribünlerden ve sosyal medyadan tepki gördüğünün hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Taraftarımızın oyuncularımın son dakikaya kadar yanında olmasını istiyorum. Taraftarımızın bana gösterdiği ilgiyi hissediyorum. Kazımcan'a da sahip çıkmaları gerekiyor. Gencecik, tertemiz çocuklar. Sosyal medyanın ülkede vermiş olduğu zehirlenme çocukların üstünde baskı kuruyor. Hatalar olur, sorumluluk benim. Oyuncuya şans veriyorum ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Geçmişte oynadığı takıma karşı bir hata yapabilir. Herkesin onuru var, hatayı bu tarafa çekmek doğru değil. Maalesef futbolculuk böyle bir meslek ülkede. Bununla savaşmayı öğrenecekler. Hiçbir oyuncumuzun hatasını söylemem, takım halinde kaybettik. Sorumluluk Emre Belözoğlu'nundur. Oyuncularıma imada bulunulmasını kabul edemem. Başarı istiyorlar biliyorum. İnşallah onlara verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Kimin ne dediği umrumda değil, Ankaragücü taraftarı sahip çıksın yeter. Sosyal medyada genç futbolcular bu lağım çukurunun içinde beslenemezler, ellerinden geleni yapmalılar."

"KUPADA HEDEFİMİZ VAR"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle oynayacakları maça da değinen Belözoğlu, "Kupada hedefimiz var, kulüp mirasımız var. Ligin en güçlü iki takımından biriyle oynayacağız. Kupada devam etmek istiyoruz. Çok sıkı çalışmamız lazım. Bu sıkıntılı süreci oyuncularımla beraber bir bütün olarak atlatabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de puanların yakın olduğunu ve 6. sıradaki takımın bile küme düşebileceğini iddia eden Belözoğlu, yeni transferlerin istekli olduğunu ancak lige bir an önce uyum sağlamaları gerektiğini aktardı.

"Sezon başı burada olursam çok farklı bir takım kuracağımı biliyorum." diyen Belözoğlu, "Mevcut oyuncular da aslında iyi enerji veriyor. Son 3-4 hafta dışında kötü bir süreç yaşamadık. Elimizdeki oyuncular ellerinden geleni yaparlarsa bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın kendi güçlerinin farkına varacağı düzeni oturtmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maç kadrosunda yer almayan Garry Rodrigues'in performansından memnun olmadığını aktaran Belözoğlu, antrenmanlarda iyi olan her oyuncuya forma verebileceğini sözlerine ekledi.