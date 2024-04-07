Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap: Çok rahat uyuyorum sorun yok

07 Nisan 2024 23:54 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 23:55

Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Erden Timur açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası tatil edilen mücadelenin ardından konuşan Erden Timur dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

Gerginliğin kimseye faydasının olmadığını belirten Erden Timur, "Keşke normal anlamda oynayıp o şekilde tamamlansaydı. Hem buradaki Urfalı vatandaşlarımız, yöre halkımız için daha iyi olurdu. Herkes büyük beklenti içindeydi. Böyle oldu. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi. Münferit de olsa belli olaylar oluyor. Tekrar etmek istemiyorum konuları, gerginlik artmaması için. Gerginlik devam ederse farklı şeylerin olmasından endişe ediyoruz. Hepimiz kendimize haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Bunun vuku bulduğu yer saha. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatılanların vuku bulduğu yer saha.

"BU KAOSUN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Toplumun her kesimin gerçekten de bu haksızlıkların olup olmadığına dair bilgi sahibi olması için veri, şeffaflık. Yarından tezi yok şu yabancı hakemleri seçip gerçekten öncelikle bu sene, sonra geçmiş senelerin hepsinin bakılması gerekiyor. Tekrar tekrar iletiyorum. Bu şekilde olursa şu şekilde haksızlık yapıldı, ortaya çıksın. Baştan bunların hepsinin sonucunu herkes kabul etsin, biz ediyoruz nitekim, toplumun fanatik kesimi hariç herkes gerçeği görsün ki soru işaretleri azalsın. Bu kaosun kimseye faydası yok" dedi.

"BİZE GÖRE EN ÇOK BİZE ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Şeffaflığın çözüm olduğunu dile getiren Erden Timur, "Bize göre en çok bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Başka takımlara göre onlara yapıyor deniyor. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde bir hakem toplantısı sızdırıldı. Önce Galatasaray kısmı. Sonra TFF doğru bir şekilde açıkladı. O olay tamamen bitti. İki maçta da ne olduğu açıkça görüldü. Şeffaflıktan, kendisinden emin olan çekinmesin. Toplumun her şeyi bilmeye, görmeye ihtiyacı var. Böyle olmadıkça manipüle ediliyor. Hepimiz doğrular yanlışlar yapıyoruz. Kendi yanlışlarımızı, bilgiyi gizleyerek, ne olduğunu objektif bir şekilde analiz ettirmeyerek manipüle ederiz. Şeffaflıktan başka çözüm yok. İnşallah bu maç böyle bir şeye vesile olur. Herkese bu çağrıyı yapıyorum. Kimse muhatap çözmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

TİMUR'DAN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A CEVAP: RAHAT UYUYORUM SORUN YOK

Geceleri rahat uyuduğunu vurgulayan Erden Timur, "Rahat uyuyorum, sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Kime ne derse desin rahat uyuyoruz. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok fazla söylenen laf var. Bana herhalde 20'ye yakın hakaret edildi. Ben kimseye hakaret etmedim. Ben yönetici konumundaki birçok insandan daha gencim. Herhalde en tecrübesiz bir şekilde böyle şeylere karşılık verebilme ihtimali olan yaştayım. Ki karşılık versem kendi camiamdan çok daha olumlu şeyler alırım. Karşılık vermemek, farklı türlü de algılanıyor. Öyle algılamaya rağmen toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmak lazım. Gerekeni yapmak bu. Ne denirse densin karşılık vermemek, çözüm önerisi sunmak. Bir an önce bu çözüm önerileri hayata geçirilmeli" diye konuştu.