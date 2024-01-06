Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş iddialarına cevap!

06 Ocak 2024 21:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:19

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş ile anılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İlgi için teşekkür eden Ertuğrul Sağlam, "Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor" ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR KARNESİ

Ertuğrul Sağlam bu sezon Kocaelispor'da 18 maça çıktı. Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri bu süreçte 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.