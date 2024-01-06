06 Ocak 2024 21:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:19
Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş iddialarına cevap!
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, adının Beşiktaş ile anılması sonrası resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlam, "Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yer her zaman özel ve ayrı ama şu an tek odağımız Kocaelispor" dedi.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş ile anılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İlgi için teşekkür eden Ertuğrul Sağlam, "Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor" ifadelerini kullandı.
KOCAELİSPOR KARNESİ
Ertuğrul Sağlam bu sezon Kocaelispor'da 18 maça çıktı. Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri bu süreçte 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.