Eski gol kralı Semih Şentürk'ün gözde kanaryası! Galatasaraylı Icardi'nin yeni rakibi Fedai

04 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:06

U19 takımları arasında lider olan Fenerbahçe U19, bir ilki yaşayacak ve Süper Lig'te A takım Galatasaray'la karşılaşacak. 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak maçta Fenerbahçe, A takımı yerine U19'u çıkaracağını duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından duyurulan bu haber sonrası U19 takımı merak edildi.

GOL KRALI SEMİH ŞENTÜRK'ÜN KANARYALARININ BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ!

16 yaşından itibaren Fenerbahçe'nin alt kadrosunda yetişen Semih Şentürk, şimdilerde Fenerbahçe'ye yeni kanaryalar yetiştiriyor. 2023 Ağustos ayında teknik direktörlüğünü üstlendiği Fenerbahçe U19 takımı genel istatistik verileri oldukça yükseldi. 16 Maçta takım 12 galibiyet 4 yenilgi yaşadı. Hücumda ise yüzde 80'lik bir başarısı var.

U19 Süper Lig'inde 36 puanla lider olan takımda dikkat çeken isimlerde var. 17-19 yaş aralığında olan takımda Kaleci Doğukan Demir(18) başarısıyla dikkat çekiyor. Öte yandan Ömer Bircan Camcı (17) yaşında diğer kaleci görevinde.

2023 - 2024 SEZONUNA DAMGA VURAN GOL KRALI ÇAĞRI FEDAİ!

Adeta alt yapı gol kralı olarak futbol dünyasına damga vuran Çağrı Fedai, geleceği parlak bir futbolcu olarak tarihe geçti. Galatasaray A takım karşılaşmasında yer alacak olan Fedai, bu sezon tam 12 gol attı. Çağrı'dan sonra ise Emirhan Arkutcu geldi o da 9 golle takımına liderlik tattırdı. İkili geçtiğimiz sezonda golleriyle isimlerinden söz ettirmişti. Başarısı sadece Türkiye ile sınırlı olamayan Fedai, Fenerbahçe'nin tüm U takımlarında yer aldı. Çağrı Fedai, Semih Şentürk direktörlüğünde ise bu sezon başarısını ikiye katladı. Sosyal medyada Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin yeni rakibi olarak Fedai, görüldü. Gözler şimdi 7 Nisan'a çevrildi. Galatasaray'ın A takımı ile karşılaşacak olan U19 takımı oyuncuları;

Savunmada yer alanlar;

Yusuf Çiçek (18), Yiğit Epözdemir (18), Mehmet Can Gülerer (18), Boran Eligüzel (16), Ümit Can Okan (18), Mustafa Akyıldız (18) (Sağ bek), Ahmet Necat Aydın (18) (Sol bek)

Orta sahada yer alanlar;

Muhammet İmre (19), Şükür Toğrak (17), Berkay Güverçinci (17), Samet Sargin (18), Efekan Karayazi (18), Zeki Dursun (18), Aziz Eren Balaban (17)

Hücumda yer alanlar;

Kaan Akyazı (18), Yiğit Emir Ekiz (17), Yasir Boz (16), Emirhan Arkutcu (18), Emrullah Kulbak (19), Çağrı Fedai (18), Kerem Kayaarası (18), Görkem Demirel (17)