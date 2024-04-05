EuroLeague'de derbiyi Anadolu Efes kazandı

05 Nisan 2024 23:17 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:53

THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

İstanbul derbisinde kazanan taraf 80-82’lik skorla Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes bu galibiyetle play-in yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Anadolu Efes bu skorla 32. maçında 16. galibiyetini alırken ev sahibi ekip Fenerbahçe Beko 32. maçında 13. mağlubiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin 17 sayı, 3 asist; Marko Guduric 15 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Georgios Papagiannis 13 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

Anadolu Efes’te ise Will Clyburn 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist; Shane Larkin 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist; Rodrigue Beaubois 10 sayı, 3 ribaund lie mücadele etti.

Çeyrek sonuçları:

1. Çeyrek: 13-16

2. Çeyrek: 23-16

3. Çeyrek: 16-19

4. Çeyrek: 28-31