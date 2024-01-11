Fabian Ruiz’den sonra bir futbolcu daha Beşiktaş’ı şikayet etti

11 Ocak 2024 18:20 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:23

2019-2022 yılları arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Tyler Boyd'un, geçmiş dönem alacakları ödenmediği için Siyah-Beyazlı kulübü CAS'a şikayet ettiği iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın eski oyuncularından Tyler Boyd, geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlıları CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) şikayet etti.

BOYD DAVAYI KAZANIRSA BEŞİKTAŞ 1.6 MİLYON EURO ÖDEYECEK

29 yaşındaki oyuncunun davayı kazanması halinde Beşiktaş'ın kasasından 1.6 milyon Euro çıkacak.

BEŞİKTAŞ, VİCTOR RUİZ'E DE TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz 2020'de sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz'e tazminat ödeneceğini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538,93 Euro ve Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin Euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

18.11.2022 tarihinde Beşiktaş ile olan sözleşmesi feshedilen ABD'li oyuncu, görev aldığı 35 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti.

Öte yandan Tyler Boyd kariyerine MLS Ligi ekiplerinden Nashville SC ile devam ediyor. ABD'li oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026 yılına kadar devam ediyor.