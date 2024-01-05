Faruk Koca'da tahkim son kararı verdi

05 Ocak 2024 23:22 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 23:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'ya verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını onayladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza, Koca'nın itirazı sonrası Tahkim Kurulu tarafından incelendi.

Kurul, cezada kısmi bir indirim yapmasına rağmen, cezanın 3 yılı aşkın süreyi kapsaması nedeniyle Koca'nın sürekli hak mahrumiyetinin devamına karar verdi.

KOCA'YA FUTBOLDAN MEN

Faruk Koca'ya talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezasının 400 güne indirildiği aktarıldı.

Koca'nın ayrıca müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet vermesi sebebiyle 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı bildirildi. Faruk Koca'nın cezasının 3 yılı aşması gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırıldığı kaydedildi.