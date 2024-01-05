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    • 05 Ocak 2024 23:22 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 23:26

    Faruk Koca'da tahkim son kararı verdi

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı. Koca olayın ardından hapse girmiş ve kısa bir süre sonra salınmıştı. 

    Faruk Koca&#039;da tahkim son kararı verdi
    Hakem, Tff, Tahkim

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'ya verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını onayladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza, Koca'nın itirazı sonrası Tahkim Kurulu tarafından incelendi.

    Kurul, cezada kısmi bir indirim yapmasına rağmen, cezanın 3 yılı aşkın süreyi kapsaması nedeniyle Koca'nın sürekli hak mahrumiyetinin devamına karar verdi. 

    KOCA'YA FUTBOLDAN MEN 

    Faruk Koca'ya talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezasının 400 güne indirildiği aktarıldı.

    Koca'nın ayrıca müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet vermesi sebebiyle 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı bildirildi. Faruk Koca'nın cezasının 3 yılı aşması gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırıldığı kaydedildi. 

    Haberler>Spor>Faruk Koca'da tahkim son kararı verdi
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    hakemTFFtahkim
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