Fatih Terim Yunanistan kariyerine 3 puanla başladı! Gol sevinci gündem oldu

04 Ocak 2024 01:02 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 01:02

Yunanistan Süper Ligi 16. hafta maçında Panathinaikos, sahasında PAS Giannina'yı konuk etti. Teknik Direktör Fatih Terim de Panathinaikos'un başında ilk maç heyecanını yaşadı. Mücadeleye etkili başlayan Terim'in öğrencileri 25. dakikada Giannina karşısında Fotis Ioannidis’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Panathinaikos ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Tonny Vilhena ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı.

İLK MAÇTA GALİBİYET

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, Panathinaikos sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 37'ye yükselterek, 38 puanlı PAOK'un ardından ikinci sırada yer aldı. PAS Giannina ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.

İLK YARIDA 10 KEZ GOL GİRİŞİMİ

Terim'in öğrencileri rakibini ilk adeta domine ederken, istatistikler herkesi şaşırttı.

İlk yarının sonunda rakip kaleye 10 gol girişiminde bulunan Pana bu girişimlerin 5'inde başarılı olurken, konuk ekip yalnızca 1 kez gol girişiminde bulunabildi.

Terim'in öğrencileri PAS Giannina karşısında %75 oranla topa sahip olma yüzdesiyle herkesi şaşırtırken maçın mutlak hakimi oldu.

SPİKERLER BİLE ŞAŞTI

Panathinaikos'un oyununa dair karşılaşmanın spikerleri de şaşkınlıklarını gizlemezken 'Tek kale oynuyorlar' ifadelerini kullandı.

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Panathinaikos'un attığı 2. gol sonrası kenarda oldukça sevinen Terim'in şık gole tepkisi ise gündem oldu. Terim, attığı gol sonrası Tonny Vilhena'yı tebrik etti.