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    • 05 Ocak 2024 21:13 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 21:18

    Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyon

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 79-76 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

    Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyon
    Fenerbahçe

    Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası Finalinde ÇBK Mersin'i normal süresi 71-71 biten maçın uzatma bölümünde Meesseman'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık isabetle 79-76 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

    Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Fenerbahçe, 19-15 galip tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-28 galip girdi. Üçüncü çeyrekte yine üstün olan taraf Fenerbahçe oldu ve son periyoda 56-50’lik avantajla girdi. Son çeyrekte ÇBK Mersin takımı toparlandı, müsabakanın normal süresi 71-71 sona erdi ve uzatma bölümüne gidildi. Başa baş geçen uzatma süresinde Emma Meesseman son saniyede bulduğu üç sayılık isabetle Fenerbahçe’ye galibiyeti getirdi: 79-76. Sarı-lacivertli basketbolcular maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

    MAÇTAN BİLGİLER

    SALON: Şehit Turgut Solak

    HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel

    FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 17, Meesseman 8, Howard 15, Anderson 13, Alperi Onar 14, Sevgi 11, Tilbe 1, İdil

    ÇBK MERSİN: Mabrey 23, Williams 15, Hollingsworth 20, Sinem 3, Asena 3, Kiss, Cornelius 6, Melis 6, Derin

    1'İNCİ PERİYOT: 19-15

    İLK YARI: 37- 28

    3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-50

    NORMAL SÜRE: 71-71

    Haberler>Spor>Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyon
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    Fenerbahçe
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