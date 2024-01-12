12 Ocak 2024 00:10 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 00:23
Fenerbahçe Beko 7. galibiyetini 7 farkla aldı!
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadele 98-91 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Bayern Münih'i konuk etti.
Normal süresi 81-81 biten mücadele uzatmalar sonunda 98-91 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un, takımın başına geçmesinin ardından EuroLeague'deki 8. maçında 7. galibiyetini elde etti.
Yaptığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertli takım, play-off hattında yer alıyor.