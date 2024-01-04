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    • 04 Ocak 2024 23:10 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 23:15

    Fenerbahçe Beko İsrail ekibini farklı yendi! Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 109 - 74 Maccabi Playtika

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. hafta maçında Litvanya’nın Panevezys şehrinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.

    Fenerbahçe Beko İsrail ekibini farklı yendi! Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 109 - 74 Maccabi Playtika
    Euroleague

    Türk Hava Yolları EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ev sahibi olduğu maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-74 mağlup etmeyi başardı.

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    İsrail ekibinin potasına tam 109 sayı gönderen Fenerbahçe böylelikle EuroLeague'de şimdiye kadar oynadığı maçlardaki en yüksek sayıya ulaştı.

    MAÇTAN BİLGİLER

    Salon: Kalnapilio Arena
    Hakemler: Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Marcin Kowalski
    Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Calathes 7, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina, Melih Mahmutoğlu
    Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
    Maccabi Playtika: Baldwin 13, Brown 10, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Blatt 5, Menco, Cohen
    Başantrenör: Oded Kattash
    1. Periyot: 22-22
    Devre: 57-31 (Fenerbahçe lehine)
    3. Periyot: 80-48 (Fenerbahçe lehine)

    Haberler>Spor>Fenerbahçe Beko İsrail ekibini farklı yendi! Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 109 - 74 Maccabi Playtika
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    EuroLeague
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