Şampiyona Devler Ligi Müjdesi! Fenerbahçe tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

14 Mart 2024 22:55 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:20

Ülkemizi Konferans Ligi'den temsil eden Fenerbahçe son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Union SG’a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını Konferans Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı.

Alınan mağlubiyetle beraber sarı-lacivertliler bu karşılaşma özelinde ülke puanına katkı yapamadı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak 600 puanlık katkı yapmıştı.

ŞAMPİYON TAKIM DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK

Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, Ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

14 MART 2024 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1-İNGİLTERE 102. 178

2-İSPANYA 87.664

3-İTALYA 86.426

4-ALMANYA 83.195

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.816

8-BELÇİKA 47.200

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35. 800

12-İSVİÇRE 32.975

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450