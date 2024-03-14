Şampiyona Devler Ligi Müjdesi! Fenerbahçe tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe, Belçika takımı Union SG takımına İstanbul’da 1-0 mağlup oldu. Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı. İşte detaylar...
Ülkemizi Konferans Ligi'den temsil eden Fenerbahçe son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Union SG’a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını Konferans Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı.
Alınan mağlubiyetle beraber sarı-lacivertliler bu karşılaşma özelinde ülke puanına katkı yapamadı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak 600 puanlık katkı yapmıştı.
ŞAMPİYON TAKIM DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK
Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, Ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.
14 MART 2024 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1-İNGİLTERE 102. 178
2-İSPANYA 87.664
3-İTALYA 86.426
4-ALMANYA 83.195
5-FRANSA 64.997
6-HOLLANDA 61.300
7-PORTEKİZ 55.816
8-BELÇİKA 47.200
9- TÜRKİYE 38.100
10- İSKOÇYA 36.050
11- ÇEKYA 35. 800
12-İSVİÇRE 32.975
13-AVUSTURYA 32.400
14- NORVEÇ 31.625
15- DANİMARKA 31.450