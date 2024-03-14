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14 Mart 2024 22:55 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:20

Şampiyona Devler Ligi Müjdesi! Fenerbahçe tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, Belçika takımı Union SG takımına İstanbul’da 1-0 mağlup oldu. Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı. İşte detaylar...

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Şampiyona Devler Ligi Müjdesi! Fenerbahçe tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe, Konferans Ligi, Türkiye

Ülkemizi Konferans Ligi'den temsil eden Fenerbahçe son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Union SG’a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını Konferans Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı.

Alınan mağlubiyetle beraber sarı-lacivertliler bu karşılaşma özelinde ülke puanına katkı yapamadı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak 600 puanlık katkı yapmıştı.

Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - 1. Resim

ŞAMPİYON TAKIM DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK

Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, Ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. 

14 MART 2024 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1-İNGİLTERE 102. 178

2-İSPANYA 87.664

3-İTALYA 86.426

4-ALMANYA 83.195

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.816

8-BELÇİKA 47.200

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35. 800

12-İSVİÇRE 32.975

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450

Kaynak: TGRT Haber
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