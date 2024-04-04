Fenerbahçe - Eczacıbaşı Dynavit maçı 9 Nisan Salı saat 19.00'da oynanacak
Voleybol severlerin heyecanla beklediği final serisi başlıyor: Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek! İşte detaylar...
Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off yarı final mücadeleleri tamamlandı ve şimdi sıra finalde! Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, adlarını finale yazdırarak büyük bir başarı elde ettiler. Heyecan dolu final serisinin ilk maçı için geri sayım başladı.
FİNAL MAÇI 9 NİSAN SALI GÜNÜ
Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. İlk maçın ardından serinin ikinci ve üçüncü karşılaşmalarına ise ligi lider tamamlayan Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI DA AYNI GÜN
Vodafone Sultanlar Ligi'nde üçüncülük mücadelesi de 9 Nisan Salı günü başlayacak. İlk karşılaşmanın ardından üçüncülük maçlarının ikinci ve üçüncüsü, ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında gerçekleşecek.