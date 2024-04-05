Fenerbahçe'den Süper Kupa için 2 yeni karar

05 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:00

Trendyol Süper Lig'in 2022-23 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertlilerin, maçın ertelenmesi ve yabancı hakem isteği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Fenerbahçe İkinci Başkanı Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba Adana Demirspor maçının oynandığı gün TFF'nin taleplerini reddetmesi durumunda Galatasaray karşısında U19 takımlarının yer alacağını söylemişti.

FENERBAHÇE'DEN 2 KARAR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de alınan karara göre sarı lacivertliler maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılmayacak. Ayrıca Fenerbahçe kafilesi maçın oynanacağı gün 16.30 uçağıyla şehre gidecek.