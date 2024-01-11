Tgrt Haber
SON DAKİKA
Fenerbahçe İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı
Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı! Maç sonucu: Trabzonspor 2-1 Yılport Samsunspor
Doğal gaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı 
11 Ocak 2024 22:20 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 22:24

Fenerbahçe İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe İtalyan yıldız Leonardo Bonucci&#039;yi resmen açıkladı
Transfer, Fenerbahçe

Fenerbahçe, 36 yaşındaki tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den Bonucci için yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.

Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Haberler>Spor>Fenerbahçe İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı
TransferFenerbahçe
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...