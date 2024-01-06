Fenerbahçe, Krunic için Milan’a resmi teklif iletti

06 Ocak 2024 18:16 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:21

Sarı lacivertli kulübün Sportif Direktörü Mario Branco, transferi sonuçlandırmak üzere Milano’da kulüp yetkilileriyle bir araya geldi.

Bosna Hersekli futbolcu için talep edilen 6 milyon avroda indirim isteyen Fenerbahçe, resmi teklifini İtalyan ekibine iletti.

Krunic için 4 milyon avroyu gözden çıkaran sarı lacivertliler, transferi bitirmekte kararlı.

Rade Krunic'i Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmenin, 11 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminin ilk günlerinde imzalanması bekleniyor.

ALİ KOÇ'TA KRUNIC AÇIKLAMASI

Krunic'i İsmail Kartal'ın çok istediğini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Krunic yazdan kalma bir konu" dedi.

Milan'ın sezon başında Krunic için anormal paralar talep ettiğini bildiren Koç, oyuncunun ilk yarıda fazla oynamadığını ve Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.