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    • 06 Ocak 2024 18:16 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:21

    Fenerbahçe, Krunic için Milan’a resmi teklif iletti

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler orta saha ve stoper takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sportif direktör Branco, Krunic transferini noktalamak için İtalya'ya gitti.

    Fenerbahçe, Krunic için Milan’a resmi teklif iletti
    Fenerbahçe, Transfer

    Sarı lacivertli kulübün Sportif Direktörü Mario Branco, transferi sonuçlandırmak üzere Milano’da kulüp yetkilileriyle bir araya geldi.

    Bosna Hersekli futbolcu için talep edilen 6 milyon avroda indirim isteyen Fenerbahçe, resmi teklifini İtalyan ekibine iletti.

    Krunic için 4 milyon avroyu gözden çıkaran sarı lacivertliler, transferi bitirmekte kararlı.

    Rade Krunic'i Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmenin, 11 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminin ilk günlerinde imzalanması bekleniyor.

    ALİ KOÇ'TA KRUNIC AÇIKLAMASI

    Krunic'i İsmail Kartal'ın çok istediğini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Krunic yazdan kalma bir konu" dedi.

    Milan'ın sezon başında Krunic için anormal paralar talep ettiğini bildiren Koç, oyuncunun ilk yarıda fazla oynamadığını ve Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.

    Haberler>Spor>Fenerbahçe, Krunic için Milan’a resmi teklif iletti
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    FenerbahçeTransfer
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