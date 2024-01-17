Fenerbahçe Kupa'da 6 golle turladı! 

17 Ocak 2024 23:03 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:33

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper lig lideri Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada 6 gol atılırken, Michy Batshuayi bu gollerin 4'üne ismini yazdırdı.

BONUCCİ & KRUNİC AYNI ANDA SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal kadroda rotasyona gitti. Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı 11’inden 9 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Leonardo Bonucci ile Rade Krunic ilk kez resmi maça sarı-lacivertli formayla 11’de başladı.

İtalyan defans, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep FK ile oynanan lig maçında sonradan oyuna girerken, Krunic ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Maçtan dakikalar:

Fenerbahçe maçın 29. dakikasında sakatlığı sebebiyle 10 ay formasından uzak kalan Lincoln Henrique'nin attığı golle 1-0 göne geçti. Golden sonra baskılı oyununu sürdüren Fenerbahçe'de

39. dakikada Lincoln'ün asistinde Michy Batshuayi farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Mücadelenin 2. devresinde de hız kesmeyen Fenerbahçe Belçikalı golcü Batshuayi'nin 50, 68 ve 71'de attığı gollerle skoru 5-0'a getirdi.

81. dakikada Emre Mor'un asistinde Mert Hakan Yandaş ile bir gol daha bulan Fenerbahçe sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı ve kupada son 16 turuna adını yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.