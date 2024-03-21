Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar ve Başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrası gündeme gelen 'ligden çekilme' iddiası, sarı-lacivertli kulübün geleceği için belirsizliği beraberinde getiriyor. İşte detaylar...
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar ve Başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrası gündeme gelen 'ligden çekilme' iddiası, Fenerbahçe'nin geleceği için belirsizliği beraberinde getiriyor. Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLECEK Mİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın" açıklaması sonrası, sarı-lacivertli kulüp ligden çekilme kararını genel kurula taşıma kararı aldı. Peki, Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?
Trabzonspor maçı sonrası taraftarların sahaya inmesi ve yaşanan olaylarla birlikte, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligden çekilme düşüncesini dile getirmesi dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı sonrası ligden çekilme düşüncesi, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi gözler, 2 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrilmiş durumda. Buradan çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulüp, nihai kararını verecek.