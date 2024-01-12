Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! Krunic'in geliş tarihi belli oldu 

12 Ocak 2024 00:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 00:16

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan ve Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin tamamlanması sonrası imza atmak için yarın İstanbul'a ayak basacak.

Haberde geçtiğimiz Ağustos ayından beri Fenerbahçe'ye katılmak istediği belirtilen Krunic'in Milan'a transferde sarı-lacivertlilerle anlaşma yapılması için baskı yaptığı da belirtilirken, iki kulüp arasındaki resmi işlemler son noktaya geldi.

2019-20 sezonunda Milan'a Empoli'den 8.6 milyon Euro'ya katılan Krunic bu sezon İtalya Serie A'da 10 maça çıkmıştı.

EDIN DZEKO'NUN TRANSFERDE PAYI BÜYÜK

İtalyan spor siteleri; Krunic'in Fenerbahçe'deki maaşının 2 milyon 500 bin euro civarında olacağını da yazdı. Bonucci transferinde olduğu gibi, Rade Krunic'te de Edin Dzeko'nun ikna sürecinde rol aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Rade Krunic transferi için Milan'a ödeyeceği bonservis bedeli de çıkan haberlerde yer buldu. Tuttomercato, Fenerbahçe'nin bonuslar hariç Milan'a 5 milyon euro ödeyeceğini yazdı. Söz konusu bonusların ne olacağına dair ise bilgi verilmedi.