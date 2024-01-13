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13 Ocak 2024 20:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 20:09

Fenerbahçe, Rade Krunic'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan'dan orta saha oyuncusu Rade Krunic'i renklerine bağladığını açıkladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, Rade Krunic

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli futbolcuyla ve kulübü Milan'la anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Krunic'in sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

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FenerbahçeRade Krunic
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